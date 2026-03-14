Россия внесла в список "иностранных агентов" правнучку Никиты Хрущева

На сайте ведомства причина включения политолога в список иноагентов обозначена так: "Н.Л. Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником, проживает за пределами Российской Федерации".