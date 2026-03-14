Россия внесла в список "иностранных агентов" правнучку Никиты Хрущева
Министерство юстиции России включил в реестр "иностранных агентов" правнучку бывшего лидера СССР Никиты Хрущева — политолога Нину Хрущеву.
На сайте ведомства причина включения политолога в список иноагентов обозначена так: "Н.Л. Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником, проживает за пределами Российской Федерации".
62-летняя Нина Хрущева последние 30 лет живет в США, где работает профессором в нью-йоркском университете The New School и продолжает заниматься наукой. Одна из сфер научных интересов Нины Хрущевой — российская политика. После начала война в Украине она последовательно критикует российские власти.
Ее дед Никита Хрущев руководил СССР с 1953 по 1964 год, когда был смещен с должности. Хрущев известен тем, что на съезде партии в 1956 году выступил с критикой режима Сталина.
«Это не стало для меня неожиданностью», — сказала Хрущева о включении в список, отметив, что странно наблюдать, как Россия возвращается к проявлениям сталинской эпохи. «Когда Сталин возвращается, Хрущев исчезает», — добавила она.