Рижанке Виктории срочно нужны средства на жизненно важное лечение.
Есть единственное средство, которое может остановить болезнь: рижанке Виктории нужна помощь
Рижанке Виктории Дегтяревой 45 лет. Она жена, мама двоих детей и хозяйка двух любимых кошек. Шесть лет назад в жизнь Виктории пришло тяжелое испытание — рак груди. Тогда болезнь удалось победить, но рак вернулся — и на этот раз он поразил Викторию гораздо тяжелее.
Виктории пришлось уйти с работы бухгалтером, которая ей очень нравилась, потому что появилась сильная слабость, трудности с концентрацией, а также стало трудно разговаривать — метастазы в легких вызывают спазматический кашель.
Сейчас появилась надежда: консилиум врачей назначил препарат, который, к сожалению, государство не оплачивает, а в индивидуальной компенсации также было отказано. В ее случае это лекарство — единственное средство, которое может остановить болезнь.
Каждые три недели на покупку лекарства требуется 5 216,96 евро, а полный курс лечения на год обойдется в 88 688,32 евро.
Таких средств у семьи нет, поэтому они просят помощи у неравнодушных людей. Помочь Виктории можно, сделав пожертвование на сайте ziedot.lv.