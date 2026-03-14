В Рагациемсе женщина за рулем не заметила юного велосипедиста, ребенок в больнице
Поездка на велосипеде через Рагациемс для одного мальчика закончилась очень неудачно. Его не заметила женщина-водитель, выезжавшая со второстепенной дороги. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, чтобы врачи могли тщательно проверить его состояние здоровья.
Возле белого автомобиля Volkswagen суетились и полицейские, и медики. Чуть поодаль лежал велосипед с погнутым передним колесом. И проезжающие мимо, и люди, работавшие неподалеку, наблюдали за происходящим в надежде, что обошлось без пострадавших.
Как водитель автомобиля, так и родственники велосипедиста тяжело переживали случившееся и потому не были готовы комментировать ситуацию. Мальчика на носилках поместили в автомобиль Службы неотложной медицинской помощи. «Женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем Volkswagen, при выполнении поворота не уступила дорогу велосипедисту, в результате чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии были повреждены оба транспортных средства, а велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — пояснила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.
Учитывая, что неподалеку стоял еще один велосипед, возможно, мальчик отправился на прогулку с кем-то из знакомых, однако поездка прервалась на перекрестке проспекта Иквилду и улицы Селгас. В больницу его доставили в удовлетворительном состоянии.