В Латвии
Сегодня 09:03
В пятницу усилится ветер, самый ветреный день будет в Курземе
В пятницу в Латвии скорость южного ветра в порывах увеличится до 10-14 метров в секунду, в Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Более слабый ветер сохранится в Латгале. По всей стране ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +11...+14 градусов.
В Риге порывы южного ветра усилятся до 13 метров в секунду, будет светить солнце, воздух прогреется до +12 градусов.