«Lidl» снижает регулярные цены на хлеб
Торговая сеть «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, существенно снижая регулярные цены на обширный ассортимент хлеба – теперь они стали до 22% ниже. Это снижение является частью кампании «Это не скидки. Это падение цен!», в рамках которой «Lidl» уже с конца прошлого года еженедельно снижает регулярные цены на различные товары.
В дальнейшем многие любимые покупателями виды хлеба, в том числе нарезной белый хлеб, тёмный хлеб с семенами подсолнечника, нарезной молочный белый хлеб, пятизерновой хлеб для тостов и другие, будут доступны в магазинах «Lidl» до 22% дешевле. Хлеб является одним из основных продуктов в корзинах покупателей всех возрастных групп, и снижение означает постоянные более низкие цены, а не краткосрочные акции. Это еще раз подтверждает позиции «Lidl» как одного из самых выгодных розничных торговцев в Латвии.
«Lidl» стремится каждый день предлагать покупателям стабильные и понятные цены, без краткосрочных уловок и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований – согласно исследованию рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.
Как сообщалось, в начале года в магазинах «Lidl» были значительно снижены цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары собственных торговых марок, на широкий ассортимент кофейной продукции, отдельные виды чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные изделия и различные виды орехов, чипсы, попкорн и различные виды семечек, разнообразные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы, на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корм, лакомства и средства повседневного ухода для кошек и собак, а также на различные сладости и желейные конфеты. На прошлой неделе сообщалось о снижении цен на многие из молочных продуктов «Pilos». В свою очередь еще в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT-молоко.