Весна набирает силу: в Латвии дни станут еще теплее, а осадков почти не будет

В понедельник и вторник ожидается солнечная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. В ночь на понедельник почти по всей стране столбик термометра опустится до 0…-5°, только на морском побережье будет теплее — там 0…+2°, тогда как в ночь на вторник температура воздуха будет не ниже -2…+2°. Днем, при ярком солнце, воздух прогреется до +8…+13°, а местами в Латгале и на побережье — до +6…+9°.