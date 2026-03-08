Весна набирает силу: в Латвии дни станут еще теплее, а осадков почти не будет
По-весеннему теплая погода сохранится и на этой неделе — будет небольшая облачность, осадков не ожидается, дуть будет слабый ветер южных направлений. В начале недели во многих местах еще ожидаются небольшие минусы, однако днем, при ярком солнце, во многих районах воздух прогреется выше +10.
В понедельник и вторник ожидается солнечная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. В ночь на понедельник почти по всей стране столбик термометра опустится до 0…-5°, только на морском побережье будет теплее — там 0…+2°, тогда как в ночь на вторник температура воздуха будет не ниже -2…+2°. Днем, при ярком солнце, воздух прогреется до +8…+13°, а местами в Латгале и на побережье — до +6…+9°.
В ночь на среду будет ясно, однако начиная с утра количество облаков с запада постепенно увеличится, при этом погода останется сухой. Ветер также продолжит слабо дуть с юга. Ночью температура воздуха будет в пределах -1…+2°, а днем не превысит +6…+11°, только на побережье будет на градус прохладнее.
Во второй половине недели погода существенно не изменится — солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. При этом температура воздуха как ночью, так и днем сохранится положительной. В выходные на территорию Латвии поступит более теплая воздушная масса, и существует вероятность, что местами столбик термометра достигнет отметки +15°.