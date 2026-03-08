ВИДЕО: водители устроили разборку прямо на перекрестке в Риге
Дорожный конфликт в Риге закончился настоящей дракой. Два водителя остановили машины прямо на круговом перекрестке и начали выяснять отношения кулаками, парализовав движение и попав на видео очевидцев.
В субботу, 7 марта, в Дрейлини, на круговом перекрестке улицы Лубанас, произошла драка между двумя водителями транспортных средств. Ссора переросла в физическое столкновение прямо на проезжей части, вызвав кратковременные помехи для движения, свидетельствует распространившееся в социальных сетях видеоматериал.
На опубликованных кадрах видно, что оба водителя остановили свои автомобили прямо посреди дороги, тем самым заблокировав движение. Мужчины вышли из транспортных средств и начали агрессивно выяснять отношения, активно размахивая кулаками и не обращая внимания на окружающее движение.
Из-за такого несдержанного поведения другим участникам дорожного движения пришлось объезжать конфликтующих мужчин и их брошенные автомобили.
