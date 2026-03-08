ВИДЕО: водители устроили разборку прямо на перекрестке в Риге

На опубликованных кадрах видно, что оба водителя остановили свои автомобили прямо посреди дороги, тем самым заблокировав движение. Мужчины вышли из транспортных средств и начали агрессивно выяснять отношения, активно размахивая кулаками и не обращая внимания на окружающее движение.