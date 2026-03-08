В курице нашли сальмонеллу: предупреждение для покупателей в Латвии
Опасные бактерии обнаружены в куриной продукции из Польши и Украины. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии предупреждает покупателей и сообщает об отзыве части товаров из продажи.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллез, в куриных мясных продуктах из Польши и Украины, свидетельствует опубликованная службой информация.
При проведении лабораторного контроля в замороженном курином мясе без костей украинского происхождения Qualiko с номером партии «03.10.2025.» были выявлены бактерии Salmonella Infantis. В службе отмечают, что распространитель отзывает продукт из продажи.
Также при лабораторном контроле в куриных полукрыльях весом 500 граммов в барбекю-маринаде польского происхождения с номером партии «2235043368» были обнаружены бактерии Salmonella Infantis. PVD отмечает, что срок годности этого продукта уже истек.
О выявленном факте PVD разместила информационное уведомление в системе быстрого оповещения Европейского союза.
PVD является государственным учреждением, находящимся в подчинении Министерства земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.