830 спасенных детей за год: почему полиция все чаще вмешивается в семейные ситуации
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

830 спасенных детей за год: почему полиция все чаще вмешивается в семейные ситуации

Отдел новостей

LETA

В Риге стремительно растет число детей, которых полиция вынуждена спасать от опасной среды, - за год показатель фактически удвоился.

В прошлом году муниципальной полиции Риги приходилось намного чаще доставлять детей в безопасную среду, свидетельствуют данные полиции. Если в 2024 году полицейские доставили в безопасную среду 398 детей, то в 2025 году - уже 830 детей.

Немного увеличилось и число детей, которых пришлось разлучить с семьей. В прошлом году из семей были изъяты 49 детей, тогда как в 2024 году - 44.

В течение года было принято 609 решений о применении принудительных мер воспитательного характера.

В прошлом году в 1676 случаях полицейские проводили беседы с несовершеннолетними и их родителями, а 637 раз были организованы образовательные мероприятия и встречи по вопросам правопорядка в школах.

Темы

Полиция

Другие сейчас читают