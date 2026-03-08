Иллюстративное фото.
8 марта 2026 г., 19:14
830 спасенных детей за год: почему полиция все чаще вмешивается в семейные ситуации
В Риге стремительно растет число детей, которых полиция вынуждена спасать от опасной среды, - за год показатель фактически удвоился.
В прошлом году муниципальной полиции Риги приходилось намного чаще доставлять детей в безопасную среду, свидетельствуют данные полиции. Если в 2024 году полицейские доставили в безопасную среду 398 детей, то в 2025 году - уже 830 детей.
Немного увеличилось и число детей, которых пришлось разлучить с семьей. В прошлом году из семей были изъяты 49 детей, тогда как в 2024 году - 44.
В течение года было принято 609 решений о применении принудительных мер воспитательного характера.
В прошлом году в 1676 случаях полицейские проводили беседы с несовершеннолетними и их родителями, а 637 раз были организованы образовательные мероприятия и встречи по вопросам правопорядка в школах.