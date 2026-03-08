В начале недели в Латвии ожидается сухая погода и до +13 градусов
Новая рабочая неделя в Латвии начнется с сухой, солнечной и по-весеннему теплой погоды. Днем воздух местами прогреется до +13 градусов.
Ночью погоду еще будет определять антициклон, облака лишь частично закроют небо, и осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, местами возможен туман. Столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, а на морском побережье — только до 0...+2.
В Риге небо будет переменно облачным, без осадков. Ожидается слабый южный, юго-западный ветер, а минимальная температура воздуха составит 0...-1 градус.
Рабочая неделя начнется с солнечной и сухой погоды. Будет преобладать слабый южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +8...+13 градусов. Лишь местами на побережье залива и в Латгале будет не теплее +6...+9.
В Риге также сохранится ясная погода. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.