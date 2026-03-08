В начале недели в Латвии ожидается сухая погода и до +13 градусов

Ночью погоду еще будет определять антициклон, облака лишь частично закроют небо, и осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, местами возможен туман. Столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, а на морском побережье — только до 0...+2.