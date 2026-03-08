Иллюстративное фото.
17:48
Наши женщины лидируют: Латвия обогнала всю Европу по одному показателю
В Латвии женщины уже составляют большинство среди ученых и инженеров — 50,9%. Это самый высокий показатель в ЕС и важный маркер того, как меняется научная и технологическая сфера.
В Латвии самая высокая доля женщин среди ученых и инженеров в странах Европейского союза (ЕС), свидетельствуют новейшие данные Eurostat.
В 2024 году женщины составляли 50,9% всех ученых и инженеров в Латвии. Следующие по величине показатели зарегистрированы в Дании (48,8%), Эстонии (47,9%) и Испании (47,6%).
В целом в ЕС женщины составляют 40,5% численности ученых и инженеров. Число женщин в этих профессиях в странах ЕС продолжает расти - с 3,4 млн в 2008 году до 7,9 млн в 2024 году.
Доля женщин выше в наукоемких секторах услуг, тогда как в промышленности она ниже.