"Весна ударила в голову": женщина начала раздеваться у магазина в Бауске - теперь видео обсуждает весь город

Руководитель внешних коммуникаций компании Rimi Latvia Эверита Бычкова рассказала, что сотрудники охраны магазина заметили по видеомониторам необычное оживление у входа в торговый центр и отправились проверить ситуацию: «В тот момент, когда охрана уже подходила к женщине, чтобы поговорить, человек, очевидно знакомый, посадил ее в автомобиль и увез. В полицию о случившемся не сообщали, и ранее подобных случаев на территории магазина не фиксировалось».