"Весна ударила в голову": женщина начала раздеваться у магазина в Бауске - теперь видео обсуждает весь город
Необычный инцидент у магазина Rimi в Бауске обсуждает весь город: женщина начала раздеваться рядом с уличным музыкантом. Пока охрана шла разбираться, ее посадили в машину и увезли. Видео уже бурно комментируют в сети.
Во вторник, 3 марта, в дежурную часть муниципальной полиции Бауского края поступила информация о нарушении общественного порядка возле торгового центра Rimi Bauska. Звонивший сообщил, что рядом с уличным музыкантом у магазина какая-то женщина раздевается, пишет газета Bauskas Dzīve.
Начальник муниципальной полиции Бауского края Рейнис Икауниекс рассказал, что в момент звонка к женщине подъехал неизвестный автомобиль, в который она села и покинула место происшествия. Сотрудники муниципальной полиции прибыли по указанному адресу, однако встретить женщину уже не удалось. Рейнис Икауниекс пояснил, что за такие действия может наступить ответственность согласно статье 11 Закона об административных наказаниях за нарушение общественного порядка — предупреждение или денежный штраф до 100 штрафных единиц (одна единица — 5 евро).
Руководитель внешних коммуникаций компании Rimi Latvia Эверита Бычкова рассказала, что сотрудники охраны магазина заметили по видеомониторам необычное оживление у входа в торговый центр и отправились проверить ситуацию: «В тот момент, когда охрана уже подходила к женщине, чтобы поговорить, человек, очевидно знакомый, посадил ее в автомобиль и увез. В полицию о случившемся не сообщали, и ранее подобных случаев на территории магазина не фиксировалось».
Опубликованное в интернете видео очевидца привлекло внимание десятков жителей Бауски. В комментариях пишут:
- «Чего шум подняли, фанатка в экстазе. Сходите на зарубежные рок-концерты — и не такое увидите»;
- «Вообще-то весна — время кошек»;
- «Это ненормальное поведение женщины. Позор!»;
- «Ну уже весна за окном. Пусть раздевается, если фигура позволяет. Может, против чего-то протестовала»;
- «Весна в голову ударила»;
- «Побольше бы таких зрелищ»;
- «Для этой особы такое раздевание — обычное дело. Она и в других магазинах так показывала свою наготу»;
- «Не понимаю такой бурной реакции: она даже лифчик не сняла, трусы тоже были на месте. В Юрмале в купальниках тоже ходят. Разве теперь нельзя ходить в купальнике?»;
- «Наконец-то в Бауске начали происходить позитивные вещи»;
- «Помогла уличному музыканту заработать!»