У Рижского центрального вокзала готовят работы, которые затронут одну из самых проходных зон

Кроме того, из-за климатических условий, осадков и циклов замерзания вода проникает через слои покрытия, повреждена гидроизоляция, а влага по швам просачивается через конструкции, перекрывающие бетонные тоннели. Швы между зданием вокзала и платформой деформировались, из-за чего влага попадает в фундамент здания вокзала. Лотки для дождевой воды и дождеприемники вдоль здания вокзала со временем также были повреждены и уже не способны эффективно отводить все дождевые воды, говорится в положении о закупке. Таким образом, подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие платформы, привести в порядок ее техническое состояние, повысить безопасность передвижения пассажиров и создать слой гидроизоляции над тоннелями и помещениями под платформой.