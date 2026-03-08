У Рижского центрального вокзала готовят работы, которые затронут одну из самых проходных зон
У Рижского центрального вокзала планируют заменить асфальтобетонное покрытие на площади около 3500 квадратных метров. На работы, которые должны улучшить техническое состояние платформы и безопасность пассажиров, предусмотрено до 135 000 евро без НДС.
Latvijas dzelzceļš (LDz) объявило закупку на замену асфальтобетонного покрытия на площади у Рижского центрального вокзала, свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS).
В положении о закупке говорится, что победителю конкурса предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на площади примерно 3500 квадратных метров, а также уложить гидроизоляцию. Прогнозируется, что стоимость работ составит до 135 000 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
В LDz поясняют, что на Рижском центральном вокзале асфальтобетонное покрытие платформы со стороны здания вокзала повреждено из-за длительной эксплуатации, климатических условий и интенсивной нагрузки от потока пешеходов — на нем появились просадки и трещины.
Кроме того, из-за климатических условий, осадков и циклов замерзания вода проникает через слои покрытия, повреждена гидроизоляция, а влага по швам просачивается через конструкции, перекрывающие бетонные тоннели. Швы между зданием вокзала и платформой деформировались, из-за чего влага попадает в фундамент здания вокзала. Лотки для дождевой воды и дождеприемники вдоль здания вокзала со временем также были повреждены и уже не способны эффективно отводить все дождевые воды, говорится в положении о закупке. Таким образом, подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие платформы, привести в порядок ее техническое состояние, повысить безопасность передвижения пассажиров и создать слой гидроизоляции над тоннелями и помещениями под платформой.