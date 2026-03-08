Зеленский: меня уже пытались убить 11 раз
Владимир Зеленский признался, что редко видит семью из-за постоянной угрозы покушений. Президент Украины заявил, что его пытались убить уже 11 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский в подкасте World of Trouble британской газеты The Independent признался, что редко видит свою семью, поскольку существует реальная угроза покушения на него и его близких. По его словам, это проблема не только его семьи — тысячи украинских военных также уже долгое время не видели своих родных, защищая страну.
По его словам, российские спецслужбы постоянно следят за ним, а попытки покушения предпринимались уже 11 раз. Поэтому он очень осторожно выбирает места, которые посещает, понимая, что они могут стать целями для ракетных ударов или диверсий.
Зеленский отметил, что даже дети в Украине вынуждены жить в постоянном напряжении. Они продолжают ходить в школу, однако часто во время занятий им приходится спускаться в укрытия из-за воздушной тревоги. «Им приходится это делать. Неважно, где они учатся — в столице или ближе к линии фронта, потому что ракета не выбирает, куда лететь. Она просто несет разрушение… Поэтому все наши дети находятся в опасности», — сказал Зеленский.
Из-за угрозы безопасности президент проводит мало времени со своей супругой Еленой и детьми. Его сыну Кириллу недавно исполнилось 13 лет, у пары также есть 21-летняя дочь Александра. Зеленский рассказал, что редко навещает семью, потому что это может быть опасно. Они живут в секретном месте, как и сам президент.