Зеленский: меня уже пытались убить 11 раз

Зеленский отметил, что даже дети в Украине вынуждены жить в постоянном напряжении. Они продолжают ходить в школу, однако часто во время занятий им приходится спускаться в укрытия из-за воздушной тревоги. «Им приходится это делать. Неважно, где они учатся — в столице или ближе к линии фронта, потому что ракета не выбирает, куда лететь. Она просто несет разрушение… Поэтому все наши дети находятся в опасности», — сказал Зеленский.