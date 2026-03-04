Вероятно, поджог двух автомобилей в Лиепае был осуществлен по заказу: трое человек задержаны
Государственная полиция задержала нескольких человек по подозрению в поджоге автомобилей в Лиепае и планировании другого преступления, сообщила cпециалист по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнева.
28 января этого года около 3 часов ночи в полицию поступила информация о том, что на улице Силькю в Лиепае горят два автомобиля - Opel и Volvo. В результате происшествия никто физически не пострадал. По факту случившегося был начат уголовный процесс.
Получив информацию о возможных исполнителях преступления, полиция установила их личности и 11 февраля в Вентспилсе по подозрению в поджоге автомобилей задержала двух человек.
У сотрудников полиции были основания полагать, что исполнители действовали по заказу, поэтому 24 февраля по подозрению в организации преступления был задержан мужчина, к которому впоследствии в качестве меры пресечения был применен арест.
Сотрудники Госполиции продолжают расследование в рамках уголовного процесса по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога.