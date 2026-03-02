ФОТО: как выглядит магазин Jānis Roze в Domina Shopping после масштабной перестройки
После масштабного расширения и реконструкции в торговом центре Domina Shopping открылся книжный магазин Jānis Roze. В обновленных помещениях, общая площадь которых теперь достигает почти 500 м², посетителям доступен еще более широкий ассортимент книг и канцелярских товаров, продуманная планировка и светлая, современная среда, которая сочетает технологичную функциональность с уютной атмосферой.
Главной целью реконструкции книжного магазина было расширить торговую площадь и создать современную, удобную среду, в которой клиентам доступен еще более разнообразный выбор товаров. После перестройки площадь магазина увеличилась более чем на 150 м² и составляет в общей сложности 483 м².
В расширенных помещениях существенно выросло и предложение книг — от новейшей художественной литературы и научно-популярных изданий до широкого ассортимента детских книг. В книжном увеличено количество полок и столов для удобной выкладки, в том числе отдельные экспозиционные столы предназначены специально для книг издательства Jānis Roze. Также расширен ассортимент высококачественных канцелярских и офисных товаров, производимых специально для бренда, а еще доступны игры, игрушки и подарки.
Визуальный образ книжного вдохновлен снежной зимой, поэтому в интерьере доминируют светлые тона, которые делают пространство особенно просторным и уютным и создают гармоничное настроение. Продуманная планировка и атмосфера вдохновляют посетителей проводить время в книжной неспешно — изучая новинки и выбирая подходящую литературу.