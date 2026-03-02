ФОТО: как выглядит магазин Jānis Roze в Domina Shopping после масштабной перестройки

В расширенных помещениях существенно выросло и предложение книг — от новейшей художественной литературы и научно-популярных изданий до широкого ассортимента детских книг. В книжном увеличено количество полок и столов для удобной выкладки, в том числе отдельные экспозиционные столы предназначены специально для книг издательства Jānis Roze. Также расширен ассортимент высококачественных канцелярских и офисных товаров, производимых специально для бренда, а еще доступны игры, игрушки и подарки.