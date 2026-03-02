«Lidl» снижает регулярные цены на еще более широкий ассортимент молочных продуктов
Торговая сеть «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, существенно снижая регулярные цены на еще более широкий ассортимент молочных продуктов «Pilos» – теперь эти товары подешевели вплоть до трети, или до 34%. Снижение является частью кампании «Это не скидки. Это падение цен!», в рамках которой «Lidl» уже с конца прошлого года еженедельно снижает регулярные цены на различные товары.
В дальнейшем несколько популярных молочных продуктов, в том числе питьевой йогурт, кефир, сыр и плавленый сыр, зернистый творог и другие, будут доступны в магазинах «Lidl» по цене до 34% ниже. Эти продукты – одни из самых востребованных среди покупателей всех возрастных групп, и снижение означает постоянные более низкие цены, а не краткосрочные акции. Это еще раз подтверждает позиции «Lidl» как одного из самых выгодных розничных торговцев в Латвии.
«Lidl» стремится каждый день предлагать покупателям стабильные и понятные цены, без краткосрочных уловок и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований – согласно исследованию рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.
Как сообщалось, в начале года в магазинах «Lidl» были значительно снижены цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары собственных торговых марок, на широкий ассортимент кофейной продукции, отдельные виды чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные изделия и различные виды орехов, чипсы, попкорн и различные виды семечек, разнообразные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы, на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корм, лакомства и средства повседневного ухода для кошек и собак, а также на различные сладости и желейные конфеты. На прошлой неделе уже сообщалось о снижении цен на несколько молочных продуктов «Pilos». В свою очередь еще в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT-молоко.