Случайный билет обернулся выигрышем, о котором латвиец не хочет рассказывать даже семье

«Simtgade мне ближе всего к сердцу, поэтому ее я и играю чаще всего», — рассказал победитель. При этом он подчеркивает, что не считает себя азартным человеком. «В целом я не очень азартный. Хотя в лотереях участвую уже несколько лет, делаю это периодически. Можно сказать, что теперь мне окупилась верность именно Simtgade».