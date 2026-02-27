Что делать с Орбаном? Евросоюз мучается из-за действий Венгрии, блокирующей решения по Украине
Евросоюз сталкивается с новым внутренним кризисом: Виктор Орбан блокирует решения по Украине и санкциям против России, усиливая давление на Брюссель и вызывая дискуссии о возможном ограничении прав голоса Венгрии.
Помимо проблем, вызванных российской агрессией против Украины и изменением глобальной торговой политики из-за тарифов президента США Дональда Трампа, Европейский союз обеспокоен угрозой единству своих членов изнутри. Наиболее ярким примером этого являются недавние попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана использовать свое право вето на общие решения ЕС.
Орбан заявил, что краеугольным камнем его предвыборной кампании перед парламентскими выборами в апреле, на которых, по результатам опросов, может победить оппозиция, станут усилия по сохранению зависимости Венгрии от дешевых российских энергоносителей, приостановка помощи Украине и борьба с институтами ЕС, действующими против интересов Венгрии.
Последней каплей, вызвавшей раздражение многих лидеров ЕС и должностных лиц стал отказ Орбана поддержать новые санкции против России и предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Теперь ЕС должен решить, пытаться ли с помощью дипломатии и убеждения заставить Орбана изменить свою позицию, или же последовать предложениям растущего числа государств и начать процедуру ограничения прав голоса для Венгрии.
Орбан обвинил Украину в "нефтяной блокаде" Венгрии и преднамеренном затягивании ремонта трубопровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть из России, сообщает BBC. Украина утверждает, что трубопровод был остановлен 27 января после того, как был поврежден российскими ударами по украинской территории. Украина обещала восстановить трубопровод после ремонта. В среду Орбан заявил: "Украинское правительство оказывает давление на венгерское и словацкое правительства, используя нефтяную блокаду. Украина также готовит дальнейшие действия по нарушению работы энергетической системы Венгрии".
После заседания Совета обороны Венгрии он объявил, что распорядился принять меры по укреплению безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры Венгрии. Эти меры включают отправку солдат на электростанции, обеспечение полицейского патрулирования на энергетических объектах и запрет на использование беспилотников в северо-восточной части Венгрии, граничащей с Украиной.
Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Иконен заявила в среду, что Венгрии и Словакии не грозит нехватка нефти, поскольку Хорватия подтвердила, что Адриатический трубопровод поставляет обеим странам нероссийскую нефть. "Он является основным альтернативным трубопроводом для Венгрии и Словакии для удовлетворения их потребностей, и этот трубопровод имеет достаточную пропускную способность для увеличения поставок", - сказала представитель Еврокомиссии.