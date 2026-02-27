Что делать с Орбаном? Евросоюз мучается из-за действий Венгрии, блокирующей решения по Украине

Орбан обвинил Украину в "нефтяной блокаде" Венгрии и преднамеренном затягивании ремонта трубопровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть из России, сообщает BBC. Украина утверждает, что трубопровод был остановлен 27 января после того, как был поврежден российскими ударами по украинской территории. Украина обещала восстановить трубопровод после ремонта. В среду Орбан заявил: "Украинское правительство оказывает давление на венгерское и словацкое правительства, используя нефтяную блокаду. Украина также готовит дальнейшие действия по нарушению работы энергетической системы Венгрии".