Скоро у жителей Латвии появится еще больше возможностей набрать кредитов: в стране откроются новые, особые банки
Поправки к Закону о кредитных учреждениях, вступившие в силу 6 января 2026 года, вводят в Латвии новую категорию участников финансового рынка — специализированные кредитные учреждения. По информации, имеющейся в распоряжении отраслевой ассоциации, уже сейчас как минимум 3–4 участника рынка проявили интерес к получению лицензии, и ведутся консультации с Банком Латвии.
С новой лицензией такие учреждения смогут работать аналогично банкам, однако с более низким требованием к первоначальному капиталу — не менее 1 миллиона евро (по сравнению с 5 миллионами евро для традиционных банков), а также получат право привлекать вклады и оказывать услуги по всей территории Европейского союза.
Как сообщает Fintech Latvia Association, специализированные кредитные учреждения смогут предоставлять широкий спектр финансовых услуг — в том числе привлекать вклады, выдавать кредиты, предоставлять лизинг и платежные услуги, а также предлагать инвестиционные, криптоактивные и другие финансовые услуги. Регулирование в первую очередь предназначено для цифровых, инновационных или ориентированных на конкретные клиентские сегменты поставщиков финансовых услуг. Несмотря на более низкое требование к капиталу, к таким учреждениям будут применяться схожие требования по надзору, управлению рисками и обеспечению финансовой стабильности, как и к полноценным банкам.
Согласно наблюдениям отрасли, возможностью получения лицензии уже интересуются несколько участников рынка — финтех-компании, платежные учреждения и небанковские кредиторы.
Опыт Литвы показывает, что специализированные банки могут стать важным инструментом роста для финтех-сектора. В Литве такое регулирование действует с 2017 года, и несколько компаний в сфере финансовых технологий уже трансформировались в лицензированные банки.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что надзирающие за латвийскими банками выявили одну неприятную для их клиентов вещь.