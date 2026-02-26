Скоро у жителей Латвии появится еще больше возможностей набрать кредитов: в стране откроются новые, особые банки

Как сообщает Fintech Latvia Association, специализированные кредитные учреждения смогут предоставлять широкий спектр финансовых услуг — в том числе привлекать вклады, выдавать кредиты, предоставлять лизинг и платежные услуги, а также предлагать инвестиционные, криптоактивные и другие финансовые услуги. Регулирование в первую очередь предназначено для цифровых, инновационных или ориентированных на конкретные клиентские сегменты поставщиков финансовых услуг. Несмотря на более низкое требование к капиталу, к таким учреждениям будут применяться схожие требования по надзору, управлению рисками и обеспечению финансовой стабильности, как и к полноценным банкам.