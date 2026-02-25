Новые санузлы, шкафчики и питьевая вода: AKROPOLE Alfa внес улучшения для посетителей за 3 млн евро
Для большего удобства и комфорта посетителей в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Alfa выполнены улучшения на сумму свыше трех миллионов евро.
Восстановительные работы проведены во всех санузлах первого и второго этажей. Они стали просторнее и современнее, особое внимание уделено доступности и удобству для разных групп посетителей. Кроме того, появились новые санузлы для родителей с детьми, а также комнаты матери и ребенка.
Дополнительное удобство посетителям обеспечат установленные шкафчики для хранения вещей, где можно оставить верхнюю одежду и другие личные вещи на время совершения повседневных покупок или использования различных возможностей развлечений. В свою очередь, возле входов А и В размещены кресла-коляски для людей с нарушениями двигательных функций, которыми можно пользоваться во время посещения торгового центра. Особая новинка – четыре пункта розлива питьевой воды.
Чтобы сделать каждое посещение еще более удобным и продуктивным, внесен ряд улучшений в навигационные указатели AKROPOLE Alfa. Установлены новые интерактивные навигационные стенды. В новых стендах используется уникальный инструмент для ориентирования, который после сканирования QR-кода открывается в смартфоне и с помощью стрелок на экране упрощает поиск нужного магазина или сервисного предприятия. Для более удобной навигации посетителям доступны также крупномасштабные цифровые карты помещений и новые указатели возле лифтов и эскалаторов.
Помимо этого, чтобы модернизировать возможности перемещения посетителей с этажа на этаж, вложено 136 тысяч евро в установку новых эскалаторов возле магазина Rimi, а также в усовершенствование других лифтов и эскалаторов. В свою очередь, для создания более уютной и гармоничной атмосферы в помещениях и на территории торгового центра расширены зеленые зоны.