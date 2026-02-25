Новые санузлы, шкафчики и питьевая вода: AKROPOLE Alfa внес улучшения для посетителей за 3 млн евро

Чтобы сделать каждое посещение еще более удобным и продуктивным, внесен ряд улучшений в навигационные указатели AKROPOLE Alfa. Установлены новые интерактивные навигационные стенды. В новых стендах используется уникальный инструмент для ориентирования, который после сканирования QR-кода открывается в смартфоне и с помощью стрелок на экране упрощает поиск нужного магазина или сервисного предприятия. Для более удобной навигации посетителям доступны также крупномасштабные цифровые карты помещений и новые указатели возле лифтов и эскалаторов.