В Риге во время лекции задержан российский ученый-кореевед Андрей Ланьков: подробности
В Риге сотрудники иммиграционной службы Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова во время его лекции о Северной Корее, сообщает «Новая газета. Европа».
Задержание Ланькова произошло вечером 24 февраля в отеле Radisson на его лекции о КНДР — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Организаторы мероприятия рассказали, что профессора внесли в «черный список» Латвии.
«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков.
Позднее «Антивоенный комитет России» со ссылкой на адвоката Ланькова сообщил, что власти Латвии признали ученого персоной нон-грата. По данным организации, такой статус Ланьков получил еще 20 февраля, однако ему позволили въехать на территорию страны. Причины таких мер не раскрываются.
Источник «Новой газеты. Европа» сообщает, что миграционная служба Латвии препровождает Ланькова на границу с Эстонией. Сегодня у него должна состояться лекция в Таллинне. Депортация в Россию ученому не грозит.