Российского ученого-корееведа Андрея Ланькова выдворили из Латвии и отвезли к границе с Эстонией
В Риге сотрудники иммиграционной службы Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова во время его лекции о Северной Корее, сообщает «Новая газета. Европа».
Задержание Ланькова произошло вечером 24 февраля в отеле Radisson на его лекции о КНДР — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Организаторы мероприятия рассказали, что профессора внесли в «черный список» Латвии.
«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков.
Позднее «Антивоенный комитет России» со ссылкой на адвоката Ланькова сообщил, что власти Латвии признали ученого персоной нон-грата. По данным организации, такой статус Ланьков получил еще 20 февраля, однако ему позволили въехать на территорию страны.
Российский историк выдворен в Эстонию, сообщает агентство Associated Press (AP). По данным AP, в среду Ланьков в СМС сообщил, что латвийская полиция не указала причину его задержания. После этого его передали иммиграционной службе и затем отвезли к границе с Эстонией.
«Они, по сути, выдворили меня из страны, и на этом все», — написал Ланьков в сообщении.
Он имеет двойное гражданство — России и Австралии.
Сегодня у него должна состояться лекция в Таллине. Депортация в Россию ученому не грозит.