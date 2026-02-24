Комиссия Сейма поддержала срочные поправки по жилищным пособиям: кому добавят денег
Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам во вторник, 24 февраля, поддержала для окончательного чтения в Сейме признанные срочными поправки к закону, чтобы этой холодной зимой увеличить жилищные пособия жителям с низкими доходами, а также семьям с детьми. Эти изменения нужны, чтобы помочь жителям оплатить высокие жилищные счета и не допустить накопления долгов, поскольку сейчас для многих жилищного пособия уже недостаточно.
Поправки предусматривают с 1 января по 30 апреля этого года повысить коэффициенты, по которым рассчитывается жилищное пособие.
Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, при действующих правилах размер пособия был бы 192 евро, но после принятия поправок он сможет претендовать на 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, изменения обеспечат, что часть домохозяйств, которые до сих пор при действующих коэффициентах не соответствовали критериям, также смогут претендовать на поддержку.
Для домохозяйств, которые уже получают жилищное пособие, его пересчитают автоматически. Остальным нужно действовать самим — обратиться в социальную службу своего самоуправления, которая оценит материальное положение домохозяйства и вопрос назначения пособия.
Также, учитывая возможный рост нагрузки на сотрудников, поправки предусматривают возможность самоуправлениям с 1 марта по 30 июня установить доплату работникам, которые занимаются вопросами назначения и перерасчета жилищного пособия, — до 30% от установленной месячной зарплаты.
Комиссия поддержала предложение депутатов, расширяющее возможности получения жилищного пособия: подать заявку смогут также домохозяйства с детьми до 18 лет, а также с молодежью до 24 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным, профессиональным или высшим программам.
Одновременно предусмотрено увеличение целевых государственных дотаций самоуправлениям, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с выплатой пособий, в том числе обеспечить поддержку работникам самоуправ за дополнительную работу.
Планируется, что изменения вступят в силу на следующий день после их провозглашения. Чтобы изменения вступили в силу, их еще должен принять Сейм в окончательном чтении. Законопроект включен в повестку заседания Сейма в четверг, 26 февраля.