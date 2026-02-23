Сегодня местами высота снежного покрова увеличится на 2-4 см

Местами в западных и центральных районах высота снежного покрова увеличится на 2-4 см. Во второй половине дня в этих регионах местами также возможен ледяной дождь. Ожидается преимущественно пасмурная погода. Ветер - восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1…-3 градуса.