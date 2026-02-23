Не беспокойте по мелочам! Начат сбор подписей о системе оповещения на телефоны латвийцев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за установление более строгих правил использования системы сотового оповещения населения. Представителем инициативы указан Дайнис Аболс. Как отмечает автор, «с 1 июля 2025 года в Латвии введена система сотового оповещения для предупреждения общества в чрезвычайных ситуациях». Однако на практике, по его словам, «система используется также для общих сообщений о погоде, которые не требуют от жителей никаких конкретных действий».