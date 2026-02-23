Не беспокойте по мелочам! Начат сбор подписей о системе оповещения на телефоны латвийцев
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение более строгих и четко определенных критериев использования системы сотового оповещения, чтобы сообщения рассылались только при необходимости немедленных действий со стороны жителей.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv стартовал сбор подписей за установление более строгих правил использования системы сотового оповещения населения. Представителем инициативы указан Дайнис Аболс. Как отмечает автор, «с 1 июля 2025 года в Латвии введена система сотового оповещения для предупреждения общества в чрезвычайных ситуациях». Однако на практике, по его словам, «система используется также для общих сообщений о погоде, которые не требуют от жителей никаких конкретных действий».
По мнению инициатора, «такой подход создает риск того, что люди привыкают игнорировать сообщения сотового оповещения или отключают их в своих устройствах, тем самым снижая эффективность системы в случаях, когда она действительно критически необходима (например, наводнение, утечка опасных веществ, эвакуация и др.)».
В инициативе подчеркивается, что если сообщения рассылаются в целях тестирования системы, «об этом необходимо четко и недвусмысленно информировать жителей, аналогично тому, как это делается при проверке сирен тревоги».
Авторы предлагают:
Установить более строгие и четко определенные критерии использования системы, предусматривая, что
- «сообщения рассылаются только в ситуациях, когда необходимы конкретные и немедленные действия жителей»;
- будут повышены пороги, определяющие, что считается чрезвычайными погодными условиями;
- «все тесты будут недвусмысленно маркированы как тесты».
Оценить опыт других стран для обеспечения эффективного и соразмерного использования системы.
По мнению инициаторов, таким образом «общество сохранит доверие к системе сотового оповещения и будет реагировать на сообщения в ситуациях, когда это действительно существенно для общественной безопасности».