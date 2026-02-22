Теракт во Львове: при двух взрывах погибла 23-летняя полицейская, пострадали 24 человека
фото: Reuters / Scanpix
Сообщение о взломе магазина в центре Львова закончилось взрывами.
Теракт во Львове: при двух взрывах погибла 23-летняя полицейская, пострадали 24 человека

LETA / Otkrito.lv

В результате взрывов в западноукраинском городе Львове в ночь на воскресенье погибла сотрудница полиции, еще 24 человека получили ранения. Официальные лица назвали произошедшее терактом.

По данным прокуратуры Львовской области, в 0:30 по местному времени (оно совпадает с латвийским) полиция получила сообщение о проникновении в магазин в центре города. «После прибытия экипажа патрульной полиции на место происшествия произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв», — говорится в заявлении прокуратуры.

фото: REUTERS/SCANPIX
Во Львове возбудили дело о теракте после взрывов, в которых погибла полицейская.
Погибла 23-летняя сотрудница полиции. Повреждены патрульный автомобиль полиции и гражданский автомобиль, сообщает прокуратура.

По данным полиции, в результате взрывов пострадали 24 человека. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Как отметили в полиции, взорвались самодельные взрывные устройства.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту теракта, повлекшего тяжелые последствия. Садовый также назвал произошедшее террористической атакой.

