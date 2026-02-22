Теракт во Львове: при двух взрывах погибла 23-летняя полицейская, пострадали 24 человека

По данным прокуратуры Львовской области, в 0:30 по местному времени (оно совпадает с латвийским) полиция получила сообщение о проникновении в магазин в центре города. «После прибытия экипажа патрульной полиции на место происшествия произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв», — говорится в заявлении прокуратуры.