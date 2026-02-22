Повеяло весной: в воскресенье воздух в Латвии может прогреться до +2 градусов

Временами будет выглядывать солнце, осадки ожидаются только в первой половине дня в восточных и отдельных центральных районах, при этом местами возможен замерзающий дождь. На побережье сохранится порывистый западный ветер, а к вечеру по всей стране ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2 градуса.