Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:11
Повеяло весной: в воскресенье воздух в Латвии может прогреться до +2 градусов
В воскресенье воздух в Латвии может прогреться до +2 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Временами будет выглядывать солнце, осадки ожидаются только в первой половине дня в восточных и отдельных центральных районах, при этом местами возможен замерзающий дождь. На побережье сохранится порывистый западный ветер, а к вечеру по всей стране ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -2…+2 градуса.
Хотя днем в Риге будет преимущественно сухо, солнце выглянет лишь во второй половине дня. Прогнозируется преимущественно умеренный западный и северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет. Температура воздуха достигнет 0…+2 градусов.