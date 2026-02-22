Жители Адажского края встречаются раз в неделю, чтобы необычным способом помочь украинским военным
В свое свободное время люди плетут маскировочные сети - с минувшего ноября изготовлено 2,5 баскетбольных поля сетей.
49 маскировочных сетей = 1119 квадратных метров, то есть 2,5 баскетбольные площадки, покрытые сетями. Именно столько сетей сплели жители Адажского края с ноября 2024 года по настоящий момент.
С ноября 2024 года каждый вторник с 17:00 до 20:00 в Царникаве встречаются единомышленники, чтобы плести маскировочные сети. Общество Tavi draugi обеспечивает необходимыми исходными материалами, чтобы изготавливать актуальные на данный момент маскировочные сети.
Главная функция маскировочной, или камуфляжной, сети — скрывать от агрессора технику, боеприпасы, автомобили и грузы с гуманитарной помощью. Для изготовления сетей используются полоски спанбонда разных оттенков — по легкости как пух, — и заготовка-сетка, внешне напоминающая рыболовную, но менее тяжеловесная. Само плетение выполняется по специально адаптированной технике с учетом особенностей местности, где будет использоваться сеть, природной палитры цветов и с избеганием точных геометрических форм. Правильная техника и сочетание цветов имеют ключевое значение, поскольку некачественно сделанная маскировочная сеть действует наоборот — выдает противнику расположение военных.
Если вы хотите присоединиться к мастерской по плетению маскировочных сетей в Царникаве, можете связатьс с Иевой Пелцмане по телефону 25715070.