Жители Адажского края встречаются раз в неделю, чтобы необычным способом помочь украинским военным

Главная функция маскировочной, или камуфляжной, сети — скрывать от агрессора технику, боеприпасы, автомобили и грузы с гуманитарной помощью. Для изготовления сетей используются полоски спанбонда разных оттенков — по легкости как пух, — и заготовка-сетка, внешне напоминающая рыболовную, но менее тяжеловесная. Само плетение выполняется по специально адаптированной технике с учетом особенностей местности, где будет использоваться сеть, природной палитры цветов и с избеганием точных геометрических форм. Правильная техника и сочетание цветов имеют ключевое значение, поскольку некачественно сделанная маскировочная сеть действует наоборот — выдает противнику расположение военных.