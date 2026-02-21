В Латвии резко упало производство одного востребованного продукта
В Латвии в 2025 году произвели заметно меньше спирта, чем годом ранее: объем упал на 32,4% и составил 5,483 млн литров в пересчете на абсолютный алкоголь, следует из данных Службы госдоходов. При этом импорт этилового спирта резко вырос, а продажи внутри страны, наоборот, просели вдвое.
Всего в прошлом году в Латвии произведено 5,483 млн литров абсолютного алкоголя, что на 2,622 млн литров меньше, чем в 2024 году.
В том числе объем произведенного этилового спирта в прошлом году составил 5,483 млн литров абсолютного алкоголя — на 32,4% меньше, чем в 2024 году. Дегидратированный спирт в Латвии в прошлом году не производился.
Объем ввезенного в Латвию этилового спирта в 2025 году составил 12,919 млн литров абсолютного алкоголя — на 68,2% больше, чем в 2024 году.
В прошлом году реализация этилового спирта в Латвии сократилась вдвое — на 3,068 млн литров абсолютного алкоголя: в 2025 году было реализовано 2,947 млн литров абсолютного алкоголя, тогда как в 2024 году — 6,015 млн литров.
При этом объем этилового спирта, использованного в производстве алкогольных напитков, в 2025 году достиг 12,493 млн литров абсолютного алкоголя — на 22,9% больше, чем в 2024 году (10,162 млн литров).
Также в другие страны Европейского союза в 2025 году было вывезено и экспортировано 4,214 млн литров этилового спирта в пересчете на абсолютный алкоголь — на 13,6% больше, чем годом ранее.
Ранее агентство LETA сообщало, что в 2024 году объем произведенного в Латвии спирта снизился на 17,2% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в стране было произведено 8,106 млн литров абсолютного алкоголя — на 1,688 млн литров меньше, чем в 2023 году.