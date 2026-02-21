В Латвии резко упало производство одного востребованного продукта

Ранее агентство LETA сообщало, что в 2024 году объем произведенного в Латвии спирта снизился на 17,2% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в стране было произведено 8,106 млн литров абсолютного алкоголя — на 1,688 млн литров меньше, чем в 2023 году.