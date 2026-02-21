МВД: в Латвии за год зарегистрировали 99 случаев изнасилования
В Латвии в прошлом году зарегистрировано 99 случаев изнасилования, свидетельствует информация, предоставленная Информационным центром Министерства внутренних дел.
Это второй самый низкий показатель зарегистрированных случаев изнасилования за последние пять лет. В 2021 году было зарегистрировано 88 случаев изнасилования.
Уголовный закон предусматривает, что за половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшего или за половое сношение против воли потерпевшего с применением насилия, угроз либо с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевшего наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.
За изнасилование, совершенное группой лиц, либо за изнасилование несовершеннолетнего наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.
За изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, либо за изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до 20 лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.