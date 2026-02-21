МВД: в Латвии за год зарегистрировали 99 случаев изнасилования

Уголовный закон предусматривает, что за половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшего или за половое сношение против воли потерпевшего с применением насилия, угроз либо с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевшего наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.