Не выходя из дома: три магазина Sky подключились к доставке Bolt Food

Отвечая на вопрос, почему нельзя оформить заказ из магазина Sky на улице Гиппократа, в компании сообщили агентству LETA, что отбор магазинов был произведен с учетом зоны доставки и операционных возможностей. Также в Sky указали, что зона доставки Bolt Food полностью совпадает с территорией обслуживания магазина Sky в Берги. В этом магазине обеспечены специально обученные сотрудники для комплектации онлайн-заказов и контроля качества. Это позволяет гарантировать высокий уровень обслуживания и эффективную обработку заказов.