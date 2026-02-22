Не выходя из дома: три магазина Sky подключились к доставке Bolt Food
Сеть супермаркетов Sky начала сотрудничество с платформой доставки Bolt Food в Риге. Теперь жители столицы могут заказывать продукты и деликатесы из трех магазинов с доставкой на дом.
В компании отмечают, что пользователи Bolt Food в Риге могут заказывать продукты из трех супермаркетов — из Sky в Берги, из магазина на улице Дунтес и из магазина на Карля Улманя гатве.
Представители Sky подчеркивают, что сотрудничество с Bolt Food означает более широкую доступность товаров и предлагает клиентам удобную, быструю и современную возможность совершать покупки онлайн. Партнерство позволяет покупателям Sky получать любимые продукты и деликатесы комфортно, без необходимости посещать физический магазин, а также планировать доставку на удобное время.
Отвечая на вопрос, почему нельзя оформить заказ из магазина Sky на улице Гиппократа, в компании сообщили агентству LETA, что отбор магазинов был произведен с учетом зоны доставки и операционных возможностей. Также в Sky указали, что зона доставки Bolt Food полностью совпадает с территорией обслуживания магазина Sky в Берги. В этом магазине обеспечены специально обученные сотрудники для комплектации онлайн-заказов и контроля качества. Это позволяет гарантировать высокий уровень обслуживания и эффективную обработку заказов.
В будущем компания оценит возможности расширения сотрудничества, включив и другие магазины, добавили представители Sky.