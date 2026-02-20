На Юрмалас гатве со 2 марта меняют схему движения: что ждет водителей на выезде из Риги
Со 2 марта на участке Юрмалас гатве от улицы Бебербекю до административной границы Риги у Бабите будет введено двустороннее движение. Одновременно установят ограничения для транзитного грузового транспорта, чтобы сократить его поток в районе.
Учитывая предложения жителей после реконструкции перекрестка улицы Слокас и автодороги A5 в Марупском крае, Рижское самоуправление решило ввести движение в обоих направлениях на участке Юрмалас гатве от улицы Бебербекю до городской границы.
Разрешенная скорость на этом отрезке останется прежней — 50 км/ч. Движение пешеходов и количество пешеходных переходов на данном участке не изменятся.
Чтобы ограничить движение грузового транспорта по Юрмалас гатве, транзитным грузовикам запретят проезд по Юрмалас гатве на участке от границы Риги до проспекта Курземес, а также по проспекту Курземес на участке от улицы Слокас до Юрмалас гатве. При этом у грузового транспорта сохранится возможность подъезда к проспекту Курземес через улицу Слокас.
Ожидается, что изменения существенно улучшат ситуацию на дорогах: выезд из Риги для частного транспорта станет проще, а дополнительные ограничения для грузовиков помогут снизить их поток.