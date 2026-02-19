Рига меняет правила помощи с жильем: кому теперь готовы компенсировать аренду
19 февраля Комитет по финансовым и административным делам принял решение направить на рассмотрение Рижской думы новые обязательные правила, цель которых — обеспечить поддержку педагогам и муниципальным полицейским в покрытии расходов на аренду жилья. Данные правила призваны способствовать привлечению и удержанию квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях, где длительное время наблюдается существенная нехватка кадров.
В Основных принципах жилищной политики самоуправления на 2024–2030 годы одной из задач является обеспечение жилищной поддержки специалистам профессий, критически важных для выполнения функций города: педагогам, социальным работникам и полицейским. Хотя все эти профессии одинаково значимы, самоуправление имеет право определять приоритетный круг специалистов, нуждающихся в поддержке, исходя из актуальных социальных и экономических факторов.
Статистические данные подтверждают серьезность ситуации: в начале 2026 года в муниципальной полиции было вакантно 87 рабочих мест, что составляет 10,8 % от общего штата и почти в четыре раза превышает средний показатель по стране. В сфере образования ситуация также остается напряженной. В январе этого года в учебных заведениях самоуправления насчитывалось 204 вакансии, включая 34 воспитателя детских садов, 27 учителей языков, 18 преподавателей точных наук и 70 специалистов службы поддержки. Эти цифры подчеркивают необходимость расширения круга получателей помощи и адаптации механизмов поддержки к реальной рыночной ситуации.
Новые обязательные правила заменят те, что были приняты в 2025 году, и устранят прежние системные недостатки. Теперь поддержку смогут получать все педагоги независимо от этапа образования, включая воспитателей дошкольных групп, дефицит которых ощущается особенно остро. Также правила предусматривают помощь полицейским самоуправления. Прежнее требование использовать только конкретное специализированное жилье отменяется, так как на практике оно не работало; в дальнейшем поддержка будет выплачиваться за аренду любого жилья по выбору самого специалиста. Чтобы стимулировать возвращение в профессию тех, кто ушел из муниципальных школ, правила позволяют получать выплаты и педагогам, возобновившим трудовые отношения после перерыва не менее трех лет, если это произошло не ранее 1 августа 2024 года.
Поддержка предоставляется в двух формах: покрытие арендной платы и коммунальных платежей либо компенсация расходов за использование жилого помещения. В обоих случаях максимальный размер пособия составляет до 250 евро в месяц на срок до двух лет, что может составить до 6000 евро на одного человека. Предусмотрена и дополнительная выплата в размере 30 евро в месяц за каждого ребенка, находящегося на попечении специалиста, так как расходы семей с детьми на жилье в среднем на 10–15% выше. В текущем году на эти цели в бюджете Риги заложено 450 000 евро. Планируется, что помощь смогут получить около 149 педагогов и 66 полицейских, хотя точное число будет зависеть от количества заявок и наличия детей у претендентов. Поддержка будет выплачиваться за фактически подтвержденные расходы на жилье в пределах административной территории Риги.