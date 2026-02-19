Рига меняет правила помощи с жильем: кому теперь готовы компенсировать аренду

Поддержка предоставляется в двух формах: покрытие арендной платы и коммунальных платежей либо компенсация расходов за использование жилого помещения. В обоих случаях максимальный размер пособия составляет до 250 евро в месяц на срок до двух лет, что может составить до 6000 евро на одного человека. Предусмотрена и дополнительная выплата в размере 30 евро в месяц за каждого ребенка, находящегося на попечении специалиста, так как расходы семей с детьми на жилье в среднем на 10–15% выше. В текущем году на эти цели в бюджете Риги заложено 450 000 евро. Планируется, что помощь смогут получить около 149 педагогов и 66 полицейских, хотя точное число будет зависеть от количества заявок и наличия детей у претендентов. Поддержка будет выплачиваться за фактически подтвержденные расходы на жилье в пределах административной территории Риги.