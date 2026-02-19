Через Ziedot.lv латвийцы с начала войны пожертвовали Украине уже 42 млн евро

Благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии Украина уже получила значительную помощь. Так, Sadales tīkls передало 15 генераторов на прицепах, способных обеспечить электричеством около 600 домохозяйств, а также три трансформатора. На средства, собранные через Ziedot.lv, были приобретены три мощных генератора, один из которых пожертвовало самоуправление Валмиерского края, а также 31 дизельный генератор, 17 зарядных станций, 35 внешних аккумуляторов, десять обогревателей и семь мобильных генераторов для аппаратов искусственного кровообращения для Киевского центра кардиохирургии.