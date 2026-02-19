Через Ziedot.lv латвийцы с начала войны пожертвовали Украине уже 42 млн евро
С начала полномасштабной войны России против Украины на портале Ziedot.lv собрано 42 миллиона евро. Средства направлены на поддержку армии, мирных жителей и украинских беженцев в Латвии.
С начала войны, развязанной Россией против Украины, на портале Ziedot.lv пожертвовано 42 миллиона евро. Эти средства позволили оказать значительную поддержку украинской армии, гражданскому населению и беженцам в Латвии, сообщила представитель организации Илзе Ошане.
В связи с четвертой годовщиной войны Ziedot.lv призывает 24 февраля посетить мероприятия у Памятник Свободы. С 7.30 до 8.00 пройдет акция поддержки Украины «Вместе до победы», организованная Латвийским гражданским альянсом. Также с 7.30 до 21.00 будет работать «Пункт несокрушимости», где за пожертвования можно будет получить горячий чай, творожную запеканку и украинский борщ из кафе 77 krēsli. Инициативу реализует Ziedot.lv при поддержке 19-го батальона боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе.
Как пояснили в организации, российские удары разрушили энергетическую инфраструктуру Украины, оставив дома без отопления и электричества. В этих условиях важную роль играют созданные в городах «Пункты несокрушимости», где жители могут согреться, зарядить устройства и получить базовые услуги.
В 10.00 откроется фотовыставка «Свидетели войны — уничтоженное культурное наследие», организованная Рижской думой. С 18.30 до 19.30 пройдет символическое шествие «Путь света для Украины» — сбор на Домской площади с завершением у Памятника Свободы. Акцию проводит общество Tavi draugi.
В 20.30 в Латвийской национальной опере состоится концерт «Помоги спасти защитников Украины от смерти», организованный движением Uzņēmēji mieram.
Благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии Украина уже получила значительную помощь. Так, Sadales tīkls передало 15 генераторов на прицепах, способных обеспечить электричеством около 600 домохозяйств, а также три трансформатора. На средства, собранные через Ziedot.lv, были приобретены три мощных генератора, один из которых пожертвовало самоуправление Валмиерского края, а также 31 дизельный генератор, 17 зарядных станций, 35 внешних аккумуляторов, десять обогревателей и семь мобильных генераторов для аппаратов искусственного кровообращения для Киевского центра кардиохирургии.