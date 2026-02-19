Сейм подарил латвийцам еще целых 5 лет молодости

Сейм в четверг принял поправки к закону о молодежи, предусматривающие в том числе расширение границ молодого возраста с 13 до 30 лет. До сих пор закон определял молодого человека как лицо в возрасте от 13 до 25 лет. Поправки обязывают самоуправления назначить орган, ответственный за работу с молодежью. Это позволит всем сторонам, участвующим в молодежной политике и работе с молодежью, четко определить структуру сотрудничества в самоуправлении, отметили в Министерстве образования и науки.