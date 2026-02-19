Эстонский молочный завод E-Piim задолжал миллионы латвийским фермерам

Что это означает для фермеров и связанного с E-Piim латвийского предприятия Jaunpils pienotava? "Новость о предприятии E-Piim - в данный момент не самая лучшая для всей отрасли в балтийском масштабе", - говорит председатель правления Латвийского центрального союза производителей молока (ЛЦСПМ) Янис Шолкс. Он надеется, что на предприятие в Яунпилсе это не повлияет. "Это две разные вещи, поскольку Jaunpils pienotava работает автономно и находится в общей системе с другими латвийскими молокоперерабатывающими предприятиями", - отметил Шолкс.