Эстония и Латвия объявили тендер на закупку бетонных бункеров для линии обороны

"Первые бункеры для Балтийской линии обороны уже доставлены, их установка постепенно ведется на юго-востоке и северо-востоке Эстонии. Полученный опыт придает нам уверенности для перехода к более масштабной закупке. Особенно радует, что мы делаем это вместе с нашими южными соседями. Немаловажно и то, что совместный тендер позволяет сократить расходы за счет эффекта масштаба", - отметил заместитель главы Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук.