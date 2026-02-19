Latvijas Pasts сообщил, сколько печатной прессы принесут в почтовые ящики в 2026 году
Latvijas Pasts доставит в почтовые ящики клиентов около 10,5 млн экземпляров печатных изданий, оформленных в рамках трехмесячной кампании подписки на прессу более чем 114 000 домохозяйств.
Кампания подписки на 2026 год стартовала в октябре прошлого года. Жителям предлагалось выбрать из 448 уникальных печатных изданий и оформить подписку традиционными способами: у издателей, на сайте подписки Latvijas Pasts abone.lv, в клиентских центрах, почтовых отделениях и у почтальонов. Всего оформлено 300 348 подписок на печатную прессу, в среднем один клиент подписался на 2,6 издания.
«Печатные издания по-прежнему играют важную роль в обществе. В то время, когда вокруг так много “социального шума”, они являются гарантией нашей информационной безопасности. Издатели заботятся о том, чтобы обществу был доступен проверенный и стабильный источник информации. Мы, со своей стороны, физически соединяем читателей с прессой и являемся надежным партнером в цепочке информационной безопасности», — заявил председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.
Он также отметил, что в 2025 году среднее качество доставки прессы достигло 99,94%.
Помимо подписки напрямую у издателей, печатные издания и сейчас можно оформить через каналы Latvijas Pasts: на сайте abone.lv, в клиентских центрах и почтовых отделениях, а также у почтальонов. Хотя самым популярным выбором остается сайт abone.lv, число оформленных подписок в клиентских центрах выросло в среднем на 12% — такие центры расположены в торговых центрах, например, в Лиепае, Цесисе и Талси.
В каналах подписки, которые предлагает предприятие, люди чаще выбирали подписку на газеты, однако в целом в печатном формате более востребованы журналы — особенно те, что выходят раз в неделю.
Председатель правления Ассоциации издателей прессы Латвии Марис Анчс подчеркнул, что эта кампания имеет особое значение для бизнеса печатных медиа, поскольку демонстрирует лояльность читателей, охват аудитории и спрос на продукт с качественной и проверенной информацией, подготовленной опытными журналистами и редакторами, за которую читатели готовы платить авансом. По его словам, результаты ясно показывают: даже на сложном медиарынке читатели выбирают оставаться с печатными СМИ, что говорит о качестве, надежности и устойчивости такого формата.
Хотя чаще всего люди оформляют подписку на одно издание, число клиентов, которые подписались сразу на три печатных издания, выросло на 2,2%. Наибольшая активность подписчиков наблюдалась в октябре и незадолго до Рождества, однако оформить подписку на печатные издания можно в течение всего года.