Latvijas Pasts сообщил, сколько печатной прессы принесут в почтовые ящики в 2026 году

«Печатные издания по-прежнему играют важную роль в обществе. В то время, когда вокруг так много “социального шума”, они являются гарантией нашей информационной безопасности. Издатели заботятся о том, чтобы обществу был доступен проверенный и стабильный источник информации. Мы, со своей стороны, физически соединяем читателей с прессой и являемся надежным партнером в цепочке информационной безопасности», — заявил председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.