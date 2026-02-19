"У нас есть одна уникальная вещь, которой нет ни в Литве, ни в Эстонии": названо условие для роста экономики Латвии

Как указал глава Банка Латвии, реализовав несколько не очень сложных мер, которые уже обсуждались в предыдущие годы, но не были введены, Латвия могла бы добиться роста экономики в размере 4-5%. Одним из таких шагов является упрощение процессов в строительстве. Уже известно, какие нормы необходимо изменить, и в значительной степени это уже сделано, но их нужно внедрять и на практике. "Это могло бы сократить сроки выдачи разрешений на строительство и затраты, а также позволило бы выполнять работы быстрее и дешевле", - сказал Казакс.