"У нас есть одна уникальная вещь, которой нет ни в Литве, ни в Эстонии": названо условие для роста экономики Латвии
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что страна могла бы ускорить экономический рост до 4–5%, если бы реализовала уже известные и сравнительно простые реформы, включая упрощение строительных процессов и усиление роли Риги.
Латвия, реализовав несколько не очень сложных шагов, могла бы добиться экономического роста в размере 4-5%, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он отметил, что на экономику Латвии сильно влияет внешняя ситуация. "Геополитические изменения носят долговременный характер. Торговые войны влияют на нас негативно. Таким образом, внешний фон неблагоприятен", - сказал президент центрального банка, добавив, что в то же время экономика Европы и Латвии была очень устойчивой и глубокий кризис ее не настиг.
Казакс отметил, что в Европе возобновляется медленный, но более уверенный рост, и одним из факторов является ускорение экономики Германии, которая, набирая обороты, тянет за собой и другие страны. Латвии помогает и то, что постепенно начинает расти экономика Скандинавии, которая является ее важным торговым партнером.
По словам президента Банка Латвии, начинает восстанавливаться и экономика Латвии. Уровень безработицы остается низким, рост зарплат - быстрым, и экономика растет в пределах 2-3%. "Это все еще умеренный темп. Это теплая вода, и до кипения еще очень далеко. Роста в 2-3% для Латвии недостаточно", - подчеркнул Казакс.
Как указал глава Банка Латвии, реализовав несколько не очень сложных мер, которые уже обсуждались в предыдущие годы, но не были введены, Латвия могла бы добиться роста экономики в размере 4-5%. Одним из таких шагов является упрощение процессов в строительстве. Уже известно, какие нормы необходимо изменить, и в значительной степени это уже сделано, но их нужно внедрять и на практике. "Это могло бы сократить сроки выдачи разрешений на строительство и затраты, а также позволило бы выполнять работы быстрее и дешевле", - сказал Казакс.
Также он подчеркнул важность усиления роли Риги и налаживания более тесного сотрудничества между правительством и столицей для привлечения в Латвию нового бизнеса. "В Латвии есть одна уникальная вещь, которой нет ни в Литве, ни в Эстонии, - так называемая миля знаний. В Риге достаточно высокая концентрация вузов и студентов. Позволив этому сегменту активнее участвовать в инновациях, Латвия может получить новый импульс для развития", - сказал Казакс.