Какова цена миланских медалей: раскрыты расходы на подготовку латвийских олимпийцев

Финансирование на эту программу было выделено в два подхода - в 2024 году 1,15 млн евро, а в прошлом году - 669 тыс. евро. Деньги получили семь федераций. Самый жирный кусок достался хоккею, где и самая большая команда - 25 спортсменов, пять тренеров и десять представителей обслуживающего персонала. Следующий по величине раздел расходов на этих Олимпийских играх, который, впрочем, в десять раз меньше программы технического обеспечения, это расходы на поездки - на авиабилеты, перевозки багажа и грузов потребовалось 160 тысяч евро.