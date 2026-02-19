Жителя Латвии отправили в тюрьму за прославляющий оккупацию пост в социальной сети

Сенат признал, что в кассационной жалобе защитник по существу повторил доводы, изложенные в апелляционной жалобе, которые суд апелляционной инстанции уже оценил и мотивированно отклонил. Сенат установил, что имеющиеся в деле доказательства были оценены в их совокупности и взаимной связи, без придания какому-либо из доказательств большей степени достоверности, и они не вызывают сомнений в виновности обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении. Учитывая изложенное, Сенат пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы основаны на ином мнении защитника относительно оценки доказательств и по существу направлены на отмену решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим основаниям.