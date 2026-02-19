Жителя Латвии отправили в тюрьму за прославляющий оккупацию пост в социальной сети
Департамент по уголовным делам Сената рассмотрел поданную защитником кассационную жалобу и признал, что отсутствуют основания для возбуждения кассационного производства по уголовному делу, в котором обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона.
Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый на интернет-платформе Facebook опубликовал запись на русском языке, в которой поздравил читателей с «праздником 17 июня» и, излагая неполный и искаженный пересказ истории, прославлял осуществленную СССР оккупацию, а также оправдывал проводившуюся СССР агрессивную политику и преступления против человечества.
Рижский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно. На приговор районного суда были поданы апелляционная жалоба и протест. Рассматривая дело в апелляционной инстанции, Рижский окружной суд признал, что обвиняемый своими высказываниями на платформе Facebook не реализовывал закрепленное в Конституции Латвийской Республики и международных правовых актах право на свободу слова, а сознательно прославлял, отрицал, оправдывал и грубо принижал совершенные СССР преступления против человечества и мира.
Суд указал, что условное осуждение не достигнет целей наказания и не укрепит законопослушание обвиняемого и общества, в связи с чем отменил приговор суда первой инстанции в части назначения условного лишения свободы и назначил обвиняемому реальное лишение свободы сроком на десять месяцев.
Сенат признал, что в кассационной жалобе защитник по существу повторил доводы, изложенные в апелляционной жалобе, которые суд апелляционной инстанции уже оценил и мотивированно отклонил. Сенат установил, что имеющиеся в деле доказательства были оценены в их совокупности и взаимной связи, без придания какому-либо из доказательств большей степени достоверности, и они не вызывают сомнений в виновности обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении. Учитывая изложенное, Сенат пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы основаны на ином мнении защитника относительно оценки доказательств и по существу направлены на отмену решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим основаниям.