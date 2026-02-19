В Эстонии решили увеличить среднюю пенсию до 860 евро. А латвийская пенсия с эстонской сравнится?
Как сообщают эстонские СМИ, с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 5,3 процента, или на 43 евро, - с нынешних 817 до 860 евро. Народная пенсия вырастет до 414 евро в месяц.
В Эстонии государство ежегодно весной производит перерасчет пенсий, чтобы поддерживать их баланс с изменениями зарплат и цен. По данным эстонского Департамента статистики, в 2025 году цены выросли на 4,8 процента, а средняя пенсия увеличится более чем на пять процентов, то есть слегка перегонит рост цен.
По словам министра социальных дел Эстонии Кармен Йоллер, перед выходом на пенсию стоит изучить возможности гибкой пенсии, чтобы как можно разумнее использовать накопленные пенсионные активы и налоговые льготы.
В Латвии перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией проводят осенью. Согласно последним официальным данным, размер средней пенсии в Латвии в декабре 2025 года составлял 673,49 евро в месяц.
Таким образом, латвийская пенсия сейчас на 17,57% меньше эстонской, а после повышения в Эстонии станет меньше на 21,69%. Если, конечно, вдруг пенсии в Латвии резко не вырастут. В чем мы, конечно, сильно сомневаемся.