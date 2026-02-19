В Эстонии решили увеличить среднюю пенсию до 860 евро. А латвийская пенсия с эстонской сравнится?

В Эстонии государство ежегодно весной производит перерасчет пенсий, чтобы поддерживать их баланс с изменениями зарплат и цен. По данным эстонского Департамента статистики, в 2025 году цены выросли на 4,8 процента, а средняя пенсия увеличится более чем на пять процентов, то есть слегка перегонит рост цен.