Дело картеля строителей вскрыло дыру в законе: теперь прослушку хотят легализовать для новых целей

Однако глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") в этой связи сделал уточнение: "Поправки, если они будут поддержаны, не отменяют необходимости в каждом конкретном случае оценивать легитимность цели, соразмерность. Это не значит, что автоматически материалы оперативных дел будут направляться во все ведомства. Этого не должно быть. (...) Конечно, кто-то может искать аргументы, чтобы этого не делать, но я надеюсь, что у нас есть и понимание, и желание решить проблему", - заявил он.