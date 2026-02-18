Дело картеля строителей вскрыло дыру в законе: теперь прослушку хотят легализовать для новых целей
Провал дела о картеле строителей в Верховном суде обнажил пробел в латвийском законодательстве. Минюст предлагает разрешить передавать материалы прослушки между ведомствами — но депутаты опасаются слежки за тысячами невиновных.
После решения Верховного суда по делу о картеле строителей ответственные лица ищут способы исправить ошибки, а именно - разрешить Совету по конкуренции использовать информацию, полученную в ходе оперативной деятельности, в том числе прослушанные телефонные разговоры. Работа над изменением законов еще продолжится, сообщает Lsm.lv.
Министерство юстиции во вторник ознакомило юридическую комиссию Сейма с подготовленными предложениями об использовании материалов оперативного дела в других процессах. "Мы пришли к выводу, что закон об оперативной деятельности в какой-то степени требует уточнения формулировок", - заявила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална ("Новое Единство"). Министерство юстиции в сотрудничестве с другими структурами предлагает дополнить закон об оперативной деятельности статьей, которая разрешила бы передавать полученную в ходе оперативной деятельности информацию другим структурам, если она необходима для предотвращения угрозы другим существенным интересам. Совет по конкуренции поддерживает предложение Минюста, но отмечает, что, возможно, потребуются и изменения в уголовно-процессуальном законе.
Впрочем, мнения депутатов комиссии по этому вопросу разошлись. Депутат Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) отметил, что в данном случае речь идет о защите интересов картелей, представленных парой или десятком человек, но прослушиваться будут разговоры тысяч других людей, и лишь по одной причине - "чтобы выяснить, существует ли там какое-то соглашение".
Однако глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") в этой связи сделал уточнение: "Поправки, если они будут поддержаны, не отменяют необходимости в каждом конкретном случае оценивать легитимность цели, соразмерность. Это не значит, что автоматически материалы оперативных дел будут направляться во все ведомства. Этого не должно быть. (...) Конечно, кто-то может искать аргументы, чтобы этого не делать, но я надеюсь, что у нас есть и понимание, и желание решить проблему", - заявил он.