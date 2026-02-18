Миллиард на защиту неба: Латвия получит первые IRIS-T уже этим летом

Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T, заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс. Он подчеркнул, что IRIS-T обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей - дронов и ракет.