Миллиард на защиту неба: Латвия получит первые IRIS-T уже этим летом
Латвия получит первые зенитные ракетные комплексы IRIS-T уже во второй половине 2026 года. Вместе с Эстонией страна вкладывает миллиард евро в многоуровневую защиту неба региона.
Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T, заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс. Он подчеркнул, что IRIS-T обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей - дронов и ракет.
Системы IRIS-T будут поставляться Латвии с 2026 по 2029 год.
"Вместе с Эстонией мы вкладываем один миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы IRIS-T и существенно укрепляя безопасность региона", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за пять лет 1 млрд евро с целью укрепления обороноспособности в меняющейся геополитической ситуации.
30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем IRIS-T.
Договор стоимостью 600 млн евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем IRIS-T, что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны.