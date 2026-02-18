Смерть 8-летнего пациента в Риге: готовится решение по делу о перепутанных в больнице лекарствах
Инспекция здравоохранения готовит решение по делу о смерти ребенка в детской больнице в Риге, где, предположительно, были перепутаны медикаменты.
Инспекция здравоохранения готовит решение по делу об административном правонарушении в связи со смертью ребенка в ноябре прошлого года в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда были перепутаны медикаменты.
В инспекции агентству LETA сообщили, что 16 февраля состоялось рассмотрение дела об административном правонарушении на устном процессе.
Как сообщалось, в конце ноября прошлого года в BKUS, возможно, по вине медицинского работника, погиб ребенок. В Государственной полиции по данному факту начат уголовный процесс.
Как передавало Латвийское телевидение, 26 ноября 2025 года пациент онкологического отделения, проходивший лечение в BKUS, возможно, получил неправильные медикаменты и скончался. Больница не раскрыла ни обстоятельства произошедшего, ни информацию о том, продолжает ли конкретный медработник работу. Детская больница начала внутреннее расследование.
Портал la.lv сообщал, что умер восьмилетний пациент. Имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о том, что, возможно, были перепутаны медикаменты и вместо хлорида натрия был введен хлорид калия.
Детская больница сообщила о случившемся в Инспекцию здравоохранения и Государственную полицию, которая 5 декабря 2025 года начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона — о преступных деяниях против здоровья человека.
После смерти ребенка в BKUS из-за перепутанных медикаментов будут проведены несколько расследований и проверок как в этой, так и в других больницах, ранее обещал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.