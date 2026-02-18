Рижский аэропорт готовит перрон под гражданские и военные задачи: начались строительные работы
В масштабном проекте реконструкции 4-го перрона Рижского аэропорта начались строительные работы: демонтируют отслужившие свое плиты покрытия и оборудование, чтобы приступить к строительству новой инженерной инфраструктуры.
Чтобы пассажиры и гости аэропорта могли представить проект и его результат, с этой недели в пассажирской зоне терминала выставлен детальный макет проекта 4-го перрона. Он точно показывает разметку перрона, рулежные/маневровые дорожки и их огни, решения по освещению и другие детали. Макет также позволяет ознакомиться со слоями покрытия перрона и использованными материалами, чтобы заинтересованные могли понять, какие технические и строительные решения применяются при устройстве аэродромного покрытия.
Макет можно увидеть в соединительной галерее терминала — на повороте перед пирсом C.
Проект, важный для развития инфраструктуры аэропорта, называется «Реконструкция 4-го перрона воздушных судов VAS Starptautiskā lidosta Rīga, чтобы обеспечить инфраструктуру TEN-T двойного назначения для гражданских и военных целей». Его поддерживает Исполнительное агентство ЕС по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA). Проект предусматривает полную перестройку твердого покрытия 4-го перрона на площади более 80 000 квадратных метров, создание десяти стоянок для воздушных судов классов A–E в различных конфигурациях, а также маневровых и сервисных путей.
Это обеспечит Рижскому аэропорту дополнительные места стоянки самолетов, в том числе для широкофюзеляжных лайнеров, и даст возможность принимать все типы грузовых и военных воздушных судов. Реконструированный перрон станет вкладом в военную мобильность, что особенно важно в нынешних геополитических условиях, а также позволит расширить зону обслуживания грузов. Работы должны быть завершены к декабрю 2027 года. В открытом конкурсе право выполнять строительные работы получила дорожностроительная компания SIA Binders.
Стратегия развития Рижского аэропорта предусматривает создание в районе 4-го и 5-го перронов зоны обслуживания грузов — так называемого «грузового города». Сейчас Рижский аэропорт обслуживает 38% авиагрузов стран Балтии.