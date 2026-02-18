Рижский аэропорт готовит перрон под гражданские и военные задачи: начались строительные работы

Чтобы пассажиры и гости аэропорта могли представить проект и его результат, с этой недели в пассажирской зоне терминала выставлен детальный макет проекта 4-го перрона. Он точно показывает разметку перрона, рулежные/маневровые дорожки и их огни, решения по освещению и другие детали. Макет также позволяет ознакомиться со слоями покрытия перрона и использованными материалами, чтобы заинтересованные могли понять, какие технические и строительные решения применяются при устройстве аэродромного покрытия.