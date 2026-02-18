Что за таинственные "порталы" появились на озерах Латвии? Объясняет Управление охраны природы
Этой зимой жители заметили на латвийских озёрах необычные звездообразные узоры, покрывающие ледяную поверхность водоёмов. Откуда они взялись? Ситуацию разъясняет Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP).
«Можете ли вы сказать, почему на моём озере видны такие пятна?» — спрашивает в Facebook жительница Ева, прикрепив к публикации фотографии необычного явления. Многие пользователи попытались помочь ей разобраться, однако версии оказались самыми разными.
«Это оставили подлёдные рыбаки», — предполагает Алекс. «Мне кажется, такие следы оставляют выдры», — размышляет Давид. Другие считают, что их вызвали «газы, выходящие из озера», «человек, бросивший камень» или «тёплая вода, поднимающаяся со дна». Некоторые даже сравнили увиденное с метеоритным дождём: «Подумал, что это метеоритный дождь? Выглядит как из научной фантастики — будто что-то упало с неба и прожгло дыры в зимней броне.
Но на самом деле это одно из тех чудес природы, которые большинство никогда не замечает. Подо льдом живёт тихий, невидимый мир: ил “дышит”, растения медленно разлагаются и выделяют тёплый метан. Пузырьки поднимаются вверх и тайно подтаивают верхний слой льда, оставляя небольшие “звёздные порталы”. В следующий раз, проходя мимо замёрзшего пруда, присмотритесь внимательнее — возможно, и вы увидите эту зимнюю тайну, обычно скрытую под снегом».
Однако, как поясняет Управление охраны природы, на самом деле запечатлённые на снимках отверстия во льду образуются из-за родников. «Если в слоях подземных вод повышается давление, восходящая струя воды начинает “подтаивать” лёд. На процесс влияет и разница температур — вода из источника должна быть теплее, чем в озере или пруду. Когда давление выравнивается, отверстие во льду снова замерзает, оставляя лишь необычный рисунок на поверхности», — объясняют в DAP.