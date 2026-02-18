Иллюстративное фото.
В Латвии
18 февраля 2026 г., 09:03
В среду во многих местах ожидается снег
В среду в Курземе и во многих районах центральной части страны ожидается снег, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно затянуто облаками, а на востоке Латвии выглянет солнце. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит -5...-10 градусов.
В Риге ожидается пасмурный день, пройдет небольшой снег. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -7...-8 градусов.