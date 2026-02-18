Побиты 19 рекордов холода: в Латвии уже полтора месяца температура упорно держится ниже климатической нормы

Также, по его данным, почти по всей стране сохраняется затяжной период без оттепелей. По всей Латвии, за исключением окрестностей Даугавпилса, уже 37–52 дня подряд температура не поднималась выше 0°C. Это означает непрерывный период морозов без оттепели, который длится более месяца, а местами уже приближается к двум месяцам. При этом Бергштейн подчеркивает, что в отдельные годы такие периоды в Латвии достигали 65–80 дней.