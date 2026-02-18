Побиты 19 рекордов холода: в Латвии уже полтора месяца температура упорно держится ниже климатической нормы
Латвия переживает одну из самых холодных зим этого века: за сезон уже побиты 19 рекордов холода, а средняя суточная температура ниже климатической нормы держится 44 дня подряд, сообщил редактор прогноза погоды канала TV3 Мартин Бергштейн.
По его данным, нынешняя зима выделяется количеством температурных рекордов: за две предыдущие зимы вместе их было 16.
Šorīt Daugavpilī gaiss atdzisa līdz -32,5°C, pārspēts Latvijas 17. februāra diennakts aukstuma rekords. Kopumā šajā ziemā pārspēti jau 19 aukstuma rekordi, bet iepriekšējās 2 ziemās kopā skaitot tie bijuši vien 16. Šoziem šī jau ir 6. nakts (vai rīts), kad kaut kur Latvijā ir… pic.twitter.com/cgCPkVMqi8— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) February 17, 2026
Отдельно Бергштейн отмечает серию очень морозных ночей и утренних минимумов. Этой зимой было шесть ночей, когда где-то в Латвии фиксировался мороз не слабее −30°C.
Еще один показатель, на который обращает внимание Мартин, — длительное отклонение от климатической нормы. По словам Бергштейна, последние 44 дня подряд средняя суточная температура в Латвии стабильно держится ниже климатической нормы, рассчитанной по средним значениям периода 1991–2020 годов.
Также, по его данным, почти по всей стране сохраняется затяжной период без оттепелей. По всей Латвии, за исключением окрестностей Даугавпилса, уже 37–52 дня подряд температура не поднималась выше 0°C. Это означает непрерывный период морозов без оттепели, который длится более месяца, а местами уже приближается к двум месяцам. При этом Бергштейн подчеркивает, что в отдельные годы такие периоды в Латвии достигали 65–80 дней.
Несмотря на текущие показатели, в историческом разрезе нынешняя зима не является рекордной. По приведенным данным, средняя температура зимы в Латвии до 11 февраля составляет −6,3°C. Для сравнения: в самой холодной зиме этого века (2009/2010) средняя температура была −6,7°C, а в самой холодной за всю историю наблюдений (1941/1942) — около −9,8°C.
Как резюмирует Бергштейн, ничего беспрецедентного в историческом смысле не происходит, однако в современном контексте это заметное явление: из-за климатических изменений такие холодные зимы, характерные для Латвии, становятся все более редкими.
